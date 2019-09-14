Сарри рассказал, как чувствовал себя во время пневмонии
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, как проходило его решение о пневмонии. Об этом сообщает Calciomercato.
Отметим, что несмотря на болезнь итальянец не бросил курить. Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба недовольно этим фактом.
"Боялся ли я? Да я дышать не мог! Для тренера очень важно участвовать в тренировках, сидеть на тренерской скамье. Нелепо оставаться в стороне.
Благодарен медицинскому штабу, за то, что ухаживали за мной 20 дней. Они меня заставили отойти от работы, чтобы потом не было хуже. Было сложно, но тренерский штаб отлично справился", - сказал Сарри.
"Ювентус" после 2 туров Серии А занимает 2 место турнирной таблицы, набрав 6 баллов. Сегодня, 14 сентября, туринцы сразятся с "Фиорентиной" в матче 3-го тура чемпионата Италии.
А еще: Аллегри сделал заявление об уходе из "Ювентуса"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ковач рассказал, чего ждет от матча с "Лейпцигом"
-
Сарри рассказал, как чувствовал себя во время пневмонии
-
Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура РПЛ
-
Иванович прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"
-
Тарасов пригласил мальчика, сделавшего прическу как у Ибрагимовича, к себе домой
-
Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей
-
Дзюба подшутил над Аршавиным
-
Манджукич готов продолжить карьеру в МЛС
-
"Фортуна" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги
-
Дзюба назвал Дриусси своим любимчиком
-
Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити
-
Дзюба поздравил родителей с годовщиной
-
Черевченко прокомментировал матч "Арсенала" с "Зенитом"
-
Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Арсеналом"
-
Цорн поделился мнением о главном тренере сборной России Черчесове
-
1
Бранислав Иванович провел 100-й матч за "Зенит"
-
Месси не попал в заявку "Барселоны" на матч с "Валенсией"
-
"Лилль" переиграл "Анжер" в матче 5-го тура чемпионата Франции
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0