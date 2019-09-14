Сарри рассказал, как чувствовал себя во время пневмонии

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, как проходило его решение о пневмонии. Об этом сообщает Calciomercato.

Отметим, что несмотря на болезнь итальянец не бросил курить. Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба недовольно этим фактом.

"Боялся ли я? Да я дышать не мог! Для тренера очень важно участвовать в тренировках, сидеть на тренерской скамье. Нелепо оставаться в стороне.

Благодарен медицинскому штабу, за то, что ухаживали за мной 20 дней. Они меня заставили отойти от работы, чтобы потом не было хуже. Было сложно, но тренерский штаб отлично справился", - сказал Сарри.

"Ювентус" после 2 туров Серии А занимает 2 место турнирной таблицы, набрав 6 баллов. Сегодня, 14 сентября, туринцы сразятся с "Фиорентиной" в матче 3-го тура чемпионата Италии.

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