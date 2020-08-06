Сарри рассказал, как чувствует себя травмированный Дибала

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не уверен, сможет ли форвард Пауло Дибала принять участие в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом".

Напомним, футболист получил повреждение в матче 36-го тура Серии А против "Сампдории" (2:0) и был заменен еще в первом тайме.

"Дибала все еще в руках медицинского штаба, до завтра его будут пытаться поставить его на ноги", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится завтра, 7 августа, на "Альянц Стадиум". Начало игры - в 22:00 (мск). В первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

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