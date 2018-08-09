Сарри рассказал, когда сможет сформировать новую команду в "Челси"

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал, когда сможет сформировать новую команду на "Стэмфорд Бридж".

" Я очень счастлив из-за того, что в эту среду я впервые смог поработать со всеми своими игроками. Потенциально через два-три месяца мы сможем стать очень хорошей командой , - приводит слова наставника "аристократов" Le 10 Sport.

Напомним, вчера "Челси" подписал Аррисабалагу. | soccernews.ru