Сарри рассказал, кто позвал его в Англию

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Сарри рассказал, кто позвал его в Англию

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола звал его в Англию.

"Гвардиола сказал, что в Англии очень тяжело, здесь высочайший уровень. В первом сезоне у него были проблемы, но он отметил, что футбол остается футболом в любой стране. Он позвал меня в Англию. Любой тренер сегодня хотел бы поработать в Англии. АПЛ - сильнейший чемпионат мира. Мне очень повезло, что теперь я здесь.

Насколько долго я останусь в "Челси", зависит от клуба. Если я захочу остаться здесь на 10 лет, тогда мне нужно побеждать. Решение принимает клуб, но я хочу остаться здесь надолго" - приводит слова Сарри Goal.com.

Напомним, что завтра "Челси" и "Манчестер Сити" встретятся в матче за Суперкубок Англии.

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