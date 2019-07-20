Сарри рассказал, на какой позиции планирует использовать Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился тактическими соображениями о роли, которую будет играть на поле форвард Криштиану Роналду.

"Криштиану выиграл всё, выступая слева в атаке. Сначала я попробую его на этой позиции. Но, учитывая его способности, не будет проблемой переместить его на 10 метров", - приводит слова Сарри Goal.com.

В прошлом сезоне 34-летний Роналду провёл 43 матча в составе "Ювентуса", забил 28 голов и сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Сарри видит португальца на позиции центрального нападающего.

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