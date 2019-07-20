Сарри рассказал, на какой позиции планирует использовать Роналду
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился тактическими соображениями о роли, которую будет играть на поле форвард Криштиану Роналду.
"Криштиану выиграл всё, выступая слева в атаке. Сначала я попробую его на этой позиции. Но, учитывая его способности, не будет проблемой переместить его на 10 метров", - приводит слова Сарри Goal.com.
В прошлом сезоне 34-летний Роналду провёл 43 матча в составе "Ювентуса", забил 28 голов и сделал 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Сарри видит португальца на позиции центрального нападающего.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17