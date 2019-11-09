Сарри рассказал о характере травмы Роналду

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Сарри рассказал о характере травмы Роналду

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри поведал о состоянии Криштиану Роналду перед игрой с "Миланом".

"Мы пока не приняли окончательного решения об его участии в матче. Все не так серьезно, но у Роналду небольшой дискомфорт в области колена", - приводит слова Сарри твиттер клуба.

Поединок между "Ювентусом" и "Миланом" состоится 10 ноября в 22:45 (мск).

В этом сезоне на счету Роналду 6 голов и 2 ассиста в 13 матчах.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Забавно,твой второй комментарий можно отнести также к Барселоне

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Купили на свою голову полено.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Скорее тренер - наполовину физрук негибкий тактически

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Там любой тренер будет будет физрук. Там хозяин заставляет тренера, чтоб вся команда играла на полено, (как в Реале), а в чемпионате Италии нет такого, там на хую вертели, всяких приблуд. Там нет поклонения, там все лупят по воротам, если есть шанс забить.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Еще полузащитников подписали кучу

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