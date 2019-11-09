Сарри рассказал о характере травмы Роналду

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри поведал о состоянии Криштиану Роналду перед игрой с "Миланом".

"Мы пока не приняли окончательного решения об его участии в матче. Все не так серьезно, но у Роналду небольшой дискомфорт в области колена", - приводит слова Сарри твиттер клуба.

Поединок между "Ювентусом" и "Миланом" состоится 10 ноября в 22:45 (мск).

В этом сезоне на счету Роналду 6 голов и 2 ассиста в 13 матчах.

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