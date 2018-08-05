Сарри рассказал о перспективах Давида Луиза в "Челси"

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Сарри рассказал о перспективах Давида Луиза в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри доволен работой защитника Давида Луиза.

"Я очень доволен Луизом и его отношением к делу. Уверен, он снова будет важным членом команды, если поддержит меня и мои идеи" - приводит слова Сарри Independent.

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