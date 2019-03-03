Сарри рассказал о планах на следующий сезон

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Сарри рассказал о планах на следующий сезон
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он не собирается покидать лондонский клуб.

"Сейчас мои ощущения примерно те же, что и были раньше. Но я немного более счастливее, так как команда показала хороший результат в матче с "Фулхэмом" (2:1). В тот момент, когда появились разговоры о моей отставке, я говорил с руководством о планах на следующий сезон. Поэтому я не волновался", - приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, что после 29 туров "Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице. Отставание команды от четвертой позиции составляет два очка.

Не пропустите: Сарри сделал заявление после матча "Фулхэм" - "Челси". | http://soccernews.ru

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