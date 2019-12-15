Сарри рассказал о проблеме, которая влияет на результаты "Ювентуса" в Серии А
Главный тренер "Ювентус" Маурицио Сарри рассказал, что влияет на результаты туринцев в чемпионате Италии. Об этом пишет AS.
"По статистике видно, что есть риск падения уровня и количество набранных очков после матчей ЛЧ. Это бессмысленно отрицать. Такое происходило уже 2-3 раза в этом сезоне. Мы должны выяснить причину и всё исправить.
После стольких титулов в Серии А, вероятно, мы больше думаем о других трофеях, но с этим надо бороться. Если хотим быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, мы должны быть конкурентоспособными и в Италии", - сказал Сарри.
После 15 туров серии А "Ювентус" с 38 очками занимает 2 место турнирной таблице. Сегодня, 15 декабря, туринцы сыграют с "Удинезе".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Удинезе
|15
|15
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Брешия
|15
|13
|18
|Сампдория
|15
|12
|19
|Дженоа
|15
|11
|20
|СПАЛ
|15
|9