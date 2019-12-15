Сарри рассказал о проблеме, которая влияет на результаты "Ювентуса" в Серии А

Главный тренер "Ювентус" Маурицио Сарри рассказал, что влияет на результаты туринцев в чемпионате Италии. Об этом пишет AS.

"По статистике видно, что есть риск падения уровня и количество набранных очков после матчей ЛЧ. Это бессмысленно отрицать. Такое происходило уже 2-3 раза в этом сезоне. Мы должны выяснить причину и всё исправить.

После стольких титулов в Серии А, вероятно, мы больше думаем о других трофеях, но с этим надо бороться. Если хотим быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, мы должны быть конкурентоспособными и в Италии", - сказал Сарри.

После 15 туров серии А "Ювентус" с 38 очками занимает 2 место турнирной таблице. Сегодня, 15 декабря, туринцы сыграют с "Удинезе".

А еще: "Ювентус" хочет продлить контракт с Игуаином с условием понижения зарплаты | http://soccernews.ru