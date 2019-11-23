Сарри рассказал о состоянии травмированного Роналду



Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о состоянии португальского нападающего Криштиану Роналду, который из-за травмы пропустил матч 13-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (3:1).

"Надеюсь, что Роналду сможет сыграть в матче Лиги Чемпионов во вторник. У него есть небольшая проблема, которая мешает ему. Из-за этого ему сложно постоянно тренироваться.

Многое будет зависеть от того, как он себя чувствует. Мы договорились найти для него такой тип тренировочных занятий, чтобы не оказывать давление на его колено", - приводит слова Сарри Football Italia.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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