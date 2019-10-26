Сарри рассказал о состоянии здоровья Игуаина

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Сарри рассказал о состоянии здоровья Игуаина

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри сообщил, в каком состоянии находится получивший травму головы нападающий Гонсало Игуаин.

"Ему наложили швы. Он находится в сознании и чётко отвечает. Я думаю, что он вернётся с нами в Турин", - цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, что одно из столкновений с соперником закончилось для аргентинца серьёзным рассечением. В итоге футболиста госпитализировали.

В текущем сезоне 31-летний Игуаин провёл за "Ювентус" 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Сарри прокомментировал ничью с "Лечче". | http://soccernews.ru
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