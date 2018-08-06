Сарри рассказал о совете, который он получил от Гвардиолы

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал о совете, который он получил от своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

" Гвардиола сказал мне, что здесь, в Англии, работать очень сложно, уровень конкуренции здесь очень высок. У него были проблемы в его первом сезоне, но он сказал, что здесь играют в лучший футбол в мире. Конечно, он сказал: "Приезжай в Англию". Любой из тренеров на сегодняшний день хочет работать в Англии. Премьер-лига - лучший чемпионат в мире. Мне очень повезло быть здесь ", - цитирует наставника "аристократов" Le 10 Sport.

Напомним, Сарри нашел способ борьбы с запретом на курение в Англии. | soccernews.ru