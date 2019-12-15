Сарри рассказал о том, в какой форме находится Роналду

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Сарри рассказал о том, в какой форме находится Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду близок к оптимальной форме.

"Роналду хорошо восстанавливается после матчей. Его физическая форма становится все лучше и лучше. 

Наш атакующий стиль не означает, что мы будем задействовать больше форвардов одновременно. Для того, чтобы Роналду и Дибала играли вместе, необходимо создать условия для этого", - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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