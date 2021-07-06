Сарри рассказал о трудностях работы с Роналду

Фото твиттер "Ювентуса"

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри вспомнил о периоде совместной работы с нападающим Криштиану Роналду.

"Управлять Роналду достаточно сложно. У него есть личные интересы, которые должны сочетаться с интересами команды. Это, безусловно, создаёт сложные ситуации. Очевидно, что Криштиану помогает команде достигать больших результатов. Но этот игрок позволяет себе выходить за рамки стратегии всей команды", - приводит слова Сарри Sport Italia.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, за три сезона он сыграл 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Сарри возглавлял "старую синьору" в сезоне 2019/20 и выиграл с командой Серию А.

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