Сарри рассказал о трудностях работы с Роналду
Фото твиттер "Ювентуса"
Бывший наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри вспомнил о периоде совместной работы с нападающим Криштиану Роналду.
"Управлять Роналду достаточно сложно. У него есть личные интересы, которые должны сочетаться с интересами команды. Это, безусловно, создаёт сложные ситуации. Очевидно, что Криштиану помогает команде достигать больших результатов. Но этот игрок позволяет себе выходить за рамки стратегии всей команды", - приводит слова Сарри Sport Italia.
36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, за три сезона он сыграл 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
Сарри возглавлял "старую синьору" в сезоне 2019/20 и выиграл с командой Серию А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17