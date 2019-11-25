Сарри рассказал о взаимоотношениях с Роналду

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Сарри рассказал о взаимоотношениях с Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о взаимоотношениях с нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.

"Вчера он тренировался с командой, ему становится лучше.

Сегодня, завтра мы оценим его состояние, но то, что он занимался с одноклубниками, уже хорошо.

У нас с Роналду хорошие отношения. Если игрок много выиграл, он всегда злится на замену. Я уже 25 лет вижу, как игроки злятся на замену", - сказал Сарри.

"Ювентус" является лидером Серии А.

Не пропустите: Сарри рассказал о состоянии травмированного Роналду| http://soccernews.ru
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