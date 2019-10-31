Сарри рассказал об ошибках "Ювентуса" в матче с "Дженоа"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал об ошибках команды в матче 10-го тура Серии А с "Дженоа" (2:1). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"На данный момент мы плохо реализуем моменты и пропускаем голы, которых быть не должно.

Игуаин - единственный форвард в нашем распоряжении, именно он обладает настоящими качествами центрального форварда. Остальные поменьше. Без Гонсало всегда есть риск того, что в штрафной чего-то будет не хватать.

Эта команда выиграла восемь титулов Серии А подряд, так что, возможно, им не хватает немного целеустремленности, как в атаке, так и в защите", - сказал Сарри.

После 10 туров Серии А "Ювентус" лидирует в турнирной таблицы чемпионата.

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