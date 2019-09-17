Сарри рассказал об ожиданиях от матча "Атлетико" - "Ювентус"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Атлетико". Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.

"Мы не испытываем давления. Ведь мы - "Ювентус", выходим с одной целью - победить. Но мы понимаем, что еще у 10-12 команд такая же задача.

Мы должны отнестись к этому турниру с максимальной самоотдачей. Хотим просто наслаждаться футболом без всяких необычных фобий.

"Атлетико" потерял Гризмана, однако приобрел Фелиша, а Сауль Ньигес добился огромного прогресса. Я считаю его одним из лучших игроков в Европе прямо сейчас", - сказал Сарри.

Матч "Атлетико" - "Ювентус" пройдет завтра, 18 сентября, в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 (мск).

Отметим, что в группе D с командами также выступает "Байер" и российский "Локомотив".

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