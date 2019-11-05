Сарри рассказал об ожиданиях от матча с "Локомотивом"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом". Об этом информирует пресс-служба клуба.
"Матч будет сложный, так как это Лига Чемпионов, кроме того, первая встреча с "Локомотивом" была непростая. Наша цель - выйти их группы. Сконцентрируемся на игре.
В целом сезон проходит хорошо и в Лиге Чемпионов и Серии А. У нас есть улучшения.
"Локомотив" дома выступает не от обороны, они проявляют инициативу и используют свои сильные стороны", - сказал Сарри.
Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится завтра, 6 ноября, в Москве. Начало - в 20:55 (мск).
Первая встреча команд завершилась в пользу туринцев - 2:1.
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