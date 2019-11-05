Сарри рассказал об ожиданиях от матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом". Об этом информирует пресс-служба клуба.

"Матч будет сложный, так как это Лига Чемпионов, кроме того, первая встреча с "Локомотивом" была непростая. Наша цель - выйти их группы. Сконцентрируемся на игре.

В целом сезон проходит хорошо и в Лиге Чемпионов и Серии А. У нас есть улучшения.

"Локомотив" дома выступает не от обороны, они проявляют инициативу и используют свои сильные стороны", - сказал Сарри.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится завтра, 6 ноября, в Москве. Начало - в 20:55 (мск).

Первая встреча команд завершилась в пользу туринцев - 2:1.

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