Сарри рассказал об ожиданиях от матча "Ювентуса" с "Аталанта"
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях от матча 32-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".
"Аталанта" - отличная команда, они и их результаты доказывают это. Сложный соперник. Сначала нужно думать о чемпионате, а потом о "Лионе" в Лиге Чемпионов. "Аталанта" - агрессивная команда, умещая атаковать и ускоряться.
Матч будет сложная со всех точек зрения. Сейчас всем сложно играть стабильно на протяжении 90 минут", - сказал специалист.
Матч "Ювентус" - "Аталанта" состоится 11 июля и начнется в 22.45 (мск).
Не пропустите: Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17