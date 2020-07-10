Сарри рассказал об ожиданиях от матча "Ювентуса" с "Аталанта"

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Сарри рассказал об ожиданиях от матча "Ювентуса" с "Аталанта"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях от матча 32-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".

"Аталанта" - отличная команда, они и их результаты доказывают это. Сложный соперник. Сначала нужно думать о чемпионате, а потом о "Лионе" в Лиге Чемпионов. "Аталанта" - агрессивная команда, умещая атаковать и ускоряться.

Матч будет сложная со всех точек зрения. Сейчас всем сложно играть стабильно на протяжении 90 минут", - сказал специалист.

Матч "Ювентус" - "Аталанта" состоится 11 июля и начнется в 22.45 (мск).

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