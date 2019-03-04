Сарри рассказал, почему Кепа вернулся в ворота "Челси"

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Сарри рассказал, почему Кепа вернулся в ворота "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что у него нет проблем в отношениях с голкипером Кепой Аррисабалагой, который вернулся в основной состав в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Фулхэмом" (2:1). 

Напомним, что в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" Кепа отказался замениться, чем привел Сарри в бешенство.

"Такое решение вполне объяснимо. Кепа допустил серьезную ошибку, поэтому был наказан и не играл с "Тоттенхэмом". Но теперь вопрос закрыт. Кепа такой же человек, как и все. Он осознал свою ошибку и отношением к делу все доказал в течение недели, а затем и подтвердил это игрой сегодня. Что касается Кабальеро, то он является отличным вратарем. Он еще получит свой шанс", - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

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