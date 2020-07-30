Сарри рассказал, почему Роналду играл с "Кальяри"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил участие нападающего Криштиану Роналду в матче 37-го тура Серии А против "Кальяри".

Напомним, что в преддверии игры сообщалось о планах тренерского штаба предоставить отдых 35-летнему португальцу.

"Я разговаривал с Криштиану и он был очень мотивирован. Роналду чувствовал себя хорошо и хотел играть. Это было наше совместное решение, он знает свой организм лучше, чем кто-либо", - цитирует Сарри Football Italia.

В итоге Роналду не помог "Ювентусу" избежать поражения от "Кальяри" со счётом 0:2, проведя на поле все 90 минут.

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