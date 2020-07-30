Сарри рассказал, почему Роналду играл с "Кальяри"

Теги ювентусмаурицио саррикриштиану роналдукальяри

Сарри рассказал, почему Роналду играл с "Кальяри"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил участие нападающего Криштиану Роналду в матче 37-го тура Серии А против "Кальяри".

Напомним, что в преддверии игры сообщалось о планах тренерского штаба предоставить отдых 35-летнему португальцу.

"Я разговаривал с Криштиану и он был очень мотивирован. Роналду чувствовал себя хорошо и хотел играть. Это было наше совместное решение, он знает свой организм лучше, чем кто-либо", - цитирует Сарри Football Italia.

В итоге Роналду не помог "Ювентусу" избежать поражения от "Кальяри" со счётом 0:2, проведя на поле все 90 минут.

Не пропустите: Сарри прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Кальяри". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов