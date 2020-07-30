Сарри рассказал, почему Роналду играл с "Кальяри"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил участие нападающего Криштиану Роналду в матче 37-го тура Серии А против "Кальяри".
Напомним, что в преддверии игры сообщалось о планах тренерского штаба предоставить отдых 35-летнему португальцу.
"Я разговаривал с Криштиану и он был очень мотивирован. Роналду чувствовал себя хорошо и хотел играть. Это было наше совместное решение, он знает свой организм лучше, чем кто-либо", - цитирует Сарри Football Italia.
В итоге Роналду не помог "Ювентусу" избежать поражения от "Кальяри" со счётом 0:2, проведя на поле все 90 минут.
Не пропустите: Сарри прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Кальяри". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дзюба прокомментировал продление контракта с "Зенитом"
-
"Интер" готов выкупить Алексиса Санчеса, но при одном условии
-
Дзюба вспомнил о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм"
-
Сарри рассказал, почему Роналду играл с "Кальяри"
-
Дзюба объяснил, почему Уткин издевается над ним
-
"Манчестер Сити" оформил трансфер защитника "Мехелена"
-
Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"
-
"Арсенал" поспорит за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" объявил о продлении контракта с Дзюбой
-
Салах сменил имидж
-
Стали известны новые подробности контракта Кокорина со "Спартаком"
-
"Трабзонспор" выиграл Кубок Турции
-
Сарри прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Кальяри"
-
"Брайтон" купил защитника "Аякса"
-
Хави вылечился от коронавируса
-
Появились фото новой формы "Зенита"
-
Ибрагимович стал автором уникального достижения
-
Главные новости дня: 29 июля
-
"Газпром Арена" обошла "Энфилд" в рейтинге лучших стадионов мира
-
В сети выложили фото новой формы "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17