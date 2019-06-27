Сарри рассказал, сколько сигарет выкуривает в день

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Сарри рассказал, сколько сигарет выкуривает в день

Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался, что чрезмерно много курит.

"Я выкуриваю 60 сигарет в день, возможно, это многовато. У меня нет нужды в курении во время матчей, но после них это действительно необходимо", - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что в Англии, где итальянец работал на протяжении последнего года, есть запрет на курение в общественных местах. Во время матчей "Челси" тренер иногда жевал фильтр от сигареты.

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