Сарри рассказал, скучает ли по игрокам "Челси"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, скучает ли по игрокам "Челси".
Напомним, специалист руководил лондонским клубом с 2018 по 2019 год.
"С футболистами "Челси" у меня были противоречивые отношения, но, когда я им сказал, что ухожу, многие плакали.
Я не тот человек, который гладит других по спине. Я много говорю о том, что они делают неправильно, и меньше о том, что они делают хорошо.
Думаю, это имеет большое влияние, они учатся ценить вас за то, кто вы есть.
Скучаю ли по Англии? Я бы больше никогда там не жил. Скучаю по Премьер-лиге", - сказал Сарри.
Розыгрыши всех футбольных чемпионатов, кроме Беларуского отменены из-за пандемии коронавируса.
Не пропустите: Сарри прокомментировал победу над "Интером"| http://soccernews.ru
главное
-
MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты
-
Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты
-
Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина
-
"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба
-
Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 апреля
-
Ахметов объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки ЦСКА и сборной России
-
Аршавин подшутил над Погребняком
-
Сарри рассказал, скучает ли по игрокам "Челси"
-
Игнашевич с женой приняли участие в челлендже для влюбленных
-
Моуринью мог возглавить "Ливерпуль" в 2004 году, но "Челси" предложил больше денег
-
MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты
-
1
Павлюченко: "У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть"
-
Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты
-
Уткин высказался о главном тренере "Локомотива" Семине
-
Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина
-
1
Кевин-Принс Боатенг: "Лучший, с кем я играл, это Месси"
-
Рахимов прокомментировал решение "Спартака" не выкупать контракт Шюррле
-
"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба
-
1
Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне"
-
Роналду опубликовал милое видео с сыном
-
3
Клопп рассказал, что хочет научиться завязывать галстук
-
"Слуцк" был сильнее "Шахтер" в матче чемпионата Белоруссии
-
Самедов прокомментировал решение "Спартака" отказаться от выкупа Шюррле
-
Мостовой прокомментировал решение "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16