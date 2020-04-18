Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, скучает ли по игрокам "Челси".

Напомним, специалист руководил лондонским клубом с 2018 по 2019 год.

"С футболистами "Челси" у меня были противоречивые отношения, но, когда я им сказал, что ухожу, многие плакали.

Я не тот человек, который гладит других по спине. Я много говорю о том, что они делают неправильно, и меньше о том, что они делают хорошо.

Думаю, это имеет большое влияние, они учатся ценить вас за то, кто вы есть.

Скучаю ли по Англии? Я бы больше никогда там не жил. Скучаю по Премьер-лиге", - сказал Сарри.

Розыгрыши всех футбольных чемпионатов, кроме Беларуского отменены из-за пандемии коронавируса.

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