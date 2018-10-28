Сарри рассказал, в чем "Челси" должен подтянуть свою игру

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Сарри рассказал, в чем "Челси" должен подтянуть свою игру

Наставник "Челси" Маурицио Сарри недоволен игрой команды в защите.

"Скудетто обычно выигрывает команда, у которой меньше пропущенных голов. Думаю в АПЛ все также" - приводит слова Сарри сайт клуба.

По словам итальянца, команда допустила грубые ошибки в игре с БАТЭ, что привело к пропущенному голу. Также Сарри отметил, что такое не допустимо в матчах с серьезными соперниками такими, как "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед".

На данный момент "Челси" находится на 3-м месте в АПЛ. Сегодня подопечные Сарри проведут выездную игру с "Бернли".

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