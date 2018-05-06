Сарри раздумывает об уходе из "Наполи"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри летом может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, у тренера возникли проблемы с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, который ранее раскритиковал Сарри за неиспользование ротации состава.

Отметим, что соглашение Сарри с "Наполи" действует до лета 2020 года.

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