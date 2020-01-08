Сарри: "Роналду счастлив, потому что его колено в порядке"
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о нынешней форме форварда Криштиану Роналду.
"Роналду избавился от проблем с коленом и находится сейчас в прекрасном физическом и психологическом состоянии. Роналду счастлив, потому что его колено в порядке. Сейчас он готов демонстрировать лучший футбол", - приводит слова Сарри A Bola.
Отметим, что в последних пяти играх чемпионата португалец забил 8 голов.
Всего в этом сезоне на счету Роналду 15 голов и три результативные передачи в 22 играх.
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