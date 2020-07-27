Сарри - самый возрастной тренер, выигравший Серию А

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Сарри - самый возрастной тренер, выигравший Серию А

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри установил рекорд итальянской Серии А, сообщает Opta.

Тренер "старой синьоры" стал самым возрастным победителем Кальчо в истории.

Сарри выиграл скудетто, когда ему был 61 год и 198 дней.

Таким образом, побито достижение экс-рулевого "Ромы" Нильса Лидхольма, победившего в Серии А в 1983 году в возрасте 60 лет и 219 дней.

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