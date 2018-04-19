Сарри: "Сделаем теперь все возможное, чтобы обыграть "Ювентус"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу команды над "Удинезе" (4:2) в матче чемпионата Италии.

На данный момент отставание неаполитанцев от лидирующего "Ювентуса" сократилось до четырех очков.

"Мы очень хорошо начали матч, провели 25 минут на высоком уровне, а потом 10 минут неудачно. Было еще одно десятиминутное затмение, но к концу игры мы оказались на высоте. Удивительно, как мы пропустили два мяча, но я очень доволен, потому что команда снова заиграла остро. Наша философия заключатся в том, чтобы играть в атакующий футбол в любой ситуации. Сделаем теперь все возможное, чтобы обыграть "Ювентус". Понятно, что в Турине тяжело добиваться победы, поскольку "Ювентус" одна из лучших команд Европы", - сказал он. | soccernews.ru