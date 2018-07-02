Сарри сделал Головина своей приоритетной трансферной целью в "Челси"

1 Теги челсимаурицио саррицска москваалександр головин

Сарри сделал Головина своей приоритетной трансферной целью в "Челси"Итальянский специалист Маурицио Сарри, который, как ожидается, уже в ближайшее время возглавит лондонский "Челси", уже определился со своей приоритетной трансферной целью на новом месте работы.

Так, по сведениям The Sun, первым в шорт-листе потенциальных приобретений "аристократов", составленном 59-летним наставником, идет полузащитник московского ЦСКА Александр Головин, трансфер которого оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним,  мать Головина подтвердила ведение переговоров между "Челси" и ЦСКА по сыну. | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

пиздеш

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов