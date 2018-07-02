Сарри сделал Головина своей приоритетной трансферной целью в "Челси"

Итальянский специалист Маурицио Сарри, который, как ожидается, уже в ближайшее время возглавит лондонский "Челси", уже определился со своей приоритетной трансферной целью на новом месте работы.

Так, по сведениям The Sun, первым в шорт-листе потенциальных приобретений "аристократов", составленном 59-летним наставником, идет полузащитник московского ЦСКА Александр Головин, трансфер которого оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, мать Головина подтвердила ведение переговоров между "Челси" и ЦСКА по сыну. | soccernews.ru