Сарри сделал неожиданное заявление о составе "Манчестер Юнайтед"

Теги челсиманчестер юнайтедмаурицио сарри

Сарри сделал неожиданное заявление о составе "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри дал оценку составу "Манчестер Юнайтед", с которым его команде предстоит сыграть в рамках девятого тура АПЛ.

"У "Манчестер Юнайтед" очень сильная команда. По составу, возможно, они лучшие в АПЛ. Я удивлён таким стартом "МЮ" в этом сезоне. Хотя всякое бывает, позади только два месяца и они ещё могут всё исправить" - приводит слова Сарри официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу, 20 октября, в 14:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

По итогам восьми туров "синие" идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "красные дьяволы" - на восьмом. | http://soccernews.ru

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