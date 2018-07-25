Сарри сделал прогноз по будущему в "Челси" Куртуа, Виллиана и Азара

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Сарри сделал прогноз по будущему в "Челси" Куртуа, Виллиана и Азара
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитники Виллиан и Эден Азар не покинут клуб этим летом.

"Я рад, что в составе "Челси" есть такие игроки, как Куртуа, Виллиан и Азар. Их будущее не зависит от меня, но я думаю, что они останутся. В конце июля я надеюсь пообщаться с ними в живую, когда они вернутся в расположение команды", - цитирует Сарри The Telegraph.

Ранее сообщалось, что купить Куртуа и Азара хочет "Реал", а интерес к Виллиану проявляют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

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