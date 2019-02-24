Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал конфликт с вратарем команды Кепой Аррисабалагой в концовке дополнительного времени Кубка Англии с "Манчестер Сити" (0:0, пен. 3:4). Напомним, что голкипер отказался замениться.
"Между мной и Кепой возникло непонимание. Я неверно оценил ситуацию. Я все понял только, когда мне все объяснил доктор. Мне показалось, что у Кепы судороги и он не сможет защищать ворота в серии пенальти. Но оказалось, что с ним все в порядке.
Я покинул скамейку, чтобы успокоиться. После матча я переговорил с Кепой и прояснил все. Теперь мне все ясно", - цитирует Сарри ВВС.
This is unbelievable!— Soccer AM (@SoccerAM) 24 февраля 2019 г.
⛔ Kepa refuses to be substituted
Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!
Have you ever seen anything like this in a cup final before?!? pic.twitter.com/uypwckJvhH
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
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|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11