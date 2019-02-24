Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги

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Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал конфликт с вратарем команды Кепой Аррисабалагой в концовке дополнительного времени Кубка Англии с "Манчестер Сити" (0:0, пен. 3:4). Напомним, что голкипер отказался замениться.

"Между мной и Кепой возникло непонимание. Я неверно оценил ситуацию. Я все понял только, когда мне все объяснил доктор. Мне показалось, что у Кепы судороги и он не сможет защищать ворота в серии пенальти. Но оказалось, что с ним все в порядке.

Я покинул скамейку, чтобы успокоиться. После матча я переговорил с Кепой и прояснил все. Теперь мне все ясно", - цитирует Сарри ВВС.

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