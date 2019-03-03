Сарри сделал заявление после матча "Фулхэм" - "Челси"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды над "Фулхэмом" (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

"Мы показали хорошую игру лишь на протяжении 60 минут. У нас были возможности решить все вопросы, но мы не сумели этого сделать. В итоге нам пришлось пережить непростые 20-25 минут в конце матча, так как мы устали после сложных матчей с "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". Впрочем, я доволен результатом.

Хороший матч провел Игуаин, который пока что еще не набрал оптимальную форму. Думаю, что через пару недель он покажет свой максимум", - приводит слова Сарри BBC.

После матча "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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