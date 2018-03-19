Сарри: "Сейчас мы находимся явно выше того места, на которое рассчитывали"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после игры с "Дженоа" (1:0) в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

"Сейчас мы находимся явно выше того места, на которое рассчитывали. Игра с "Дженоа" была очень важной, так как мы две встречи не выигрывали. Но я чувствовал всё это время, что наша игра с "Интером" была недостаточно оценена.

Сегодня было очень сложно. Просто нужно знать, как играет "Дженоа" в гостевых матчах, чтобы понять, как мало они уступают вдали от дома. Некоторые последние игры нашего соперника были очень сильными, поэтому мы ждали сложного матча. Так и случилось.

"Дженоа" действовал хорошо в обороне и проводил быстрые контратаки. Мы, в свою очередь, недостаточно быстро передвигали мяч в первом тайме. Я всю неделю говорил своим футболистам о необходимости терпения в матче с "Дженоа", - сказал он.

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