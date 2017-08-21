Сарри: "Шансы у "Ниццы" есть"

Теги наполимаурицио сарриницца

Сарри: "Шансы у "Ниццы" есть"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри дал комментарии в преддверии ответной игры раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Ниццы".

"Нам необходимо быть ещё лучше, чем в первой игре, чтобы сдержать большой атакующий потенциал "Ниццы". Нам нужно забыть о первой встрече, мы не можем рисковать и давать сопернику возможность обострить интригу.

Нужно выходить на поле, думая только об одном матче, иначе мы рискуем забыть сыграть в свой футбол. Шансы у "Ниццы" есть, ведь в первой игре мы из всех моментов смогли реализовать только два. Нам будет сложно. Им, впрочем, тоже" - приводит слова Сарри Football Italia.

Читайте также: Кулибали: "Лига чемпионов - большая цель для нас". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов