Сарри шокирован стадионом киевского "Динамо" перед матчем Лиги Европы
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри раскритиковал состояние поля киевского стадиона "Олимпийский", на котором его команда сыграет в ответном матче 1/8 Лиги Европы с "Динамо".
"Поле стадиона "Олимпийский" это просто катастрофа. Играть на нем очень опасно. Будет сложно показать на нем хороший футбол. Думаю, что дело в зиме. Я когда-то играл здесь в сентябре и тогда поле было хорошим", - приводит слова Сарри Sky Sports.
Матч "Динамо" - "Челси" состоится 14 марта. Начало встречи в 20:55 мск. В первом матче "Челси" разгромил украинский клуб на своем поле со счетом 3:0.
Не пропустите: "Челси" недоволен интересом "Реала" к Азару. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Испанский арбитр сомневается в правильности назначения пенальти в матче "Барселона" - "Лион"
-
В США футбольный матч едва не закончился гибелью арбитра и футболиста
-
1
Месси установил очередное невероятное достижение
-
Сарри шокирован стадионом киевского "Динамо" перед матчем Лиги Европы
-
Месси обошел Иньесту по числу матчей в Лиге Чемпионов и уступает только одному игроку "Барселоны"
-
Английские гранды поборются за игрока ПСЖ
-
"Аякс" одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии
-
Звезда "Реала" намерен пригласить на свою свадьбу легенду рок-музыки
-
Сарри высказался о будущем Азара в "Челси"
-
СМИ опубликовали возможный состав "Реала" в следующем сезоне
-
Опубликован проект Клубного чемпионата мира, в котором сыграют 24 клуба
-
Погба принял важное решение по своему будущему
-
Семак сделал заявление перед матчем "Вильярреал" - "Зенит"
-
Черышев высказался о сексуальной ориентации Роналду
-
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с ключевым игроком
-
Звездный игрок "Зенита" вновь выбыл из строя из-за травмы
-
Марадона ярко выразился об игре Роналду в матче с "Атлетико"
-
Черышев рассказал, когда перейдет в российский клуб
-
"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса
-
В окружении Бэйла оценили вероятность ухода игрока из "Реала"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3