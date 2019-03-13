Сарри шокирован стадионом киевского "Динамо" перед матчем Лиги Европы



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри раскритиковал состояние поля киевского стадиона "Олимпийский", на котором его команда сыграет в ответном матче 1/8 Лиги Европы с "Динамо".

"Поле стадиона "Олимпийский" это просто катастрофа. Играть на нем очень опасно. Будет сложно показать на нем хороший футбол. Думаю, что дело в зиме. Я когда-то играл здесь в сентябре и тогда поле было хорошим", - приводит слова Сарри Sky Sports.

Матч "Динамо" - "Челси" состоится 14 марта. Начало встречи в 20:55 мск. В первом матче "Челси" разгромил украинский клуб на своем поле со счетом 3:0.

Не пропустите: "Челси" недоволен интересом "Реала" к Азару. | http://soccernews.ru