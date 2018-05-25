Сарри согласовал контракт с "Челси"

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Сарри согласовал контракт с "Челси"

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри согласовал контракт с "Челси", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в ближайшее время стороны заключат соглашение до 2022 года с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон.

Ожидается, что о назначении Сарри "Челси" объявит сегодня или завтра.

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