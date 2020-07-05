Сарри сообщил, что сказал ему Роналду, забив первый гол за "Ювентус" со штрафного

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Сарри сообщил, что сказал ему Роналду, забив первый гол за "Ювентус" со штрафного
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что нападающий команды Криштиану Роналду почувствовал облегчение, забив за туринский клуб первый гол со штрафного удара. Форвард отличился в матче чемпионата Италии с "Торино" (4:1), забив со штрафного с 43-й попытки.

"Я не думал, что Роналду переживает из-за отсутствия голов со штрафных. Но после матча он сказал "Наконец-то". Мне удалось убедить Дибалу играть рядом с Роналду и не бегать за мячом на свою половину", - приводит слова Сарри Football Italia.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Роналду первый игрок "Ювентуса" за 59 лет, который забил 25 голов в Серии А за сезон. | http://soccernews.ru
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