Сарри сравнил Кубок английской лиги с Лигой чемпионов

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Сарри сравнил Кубок английской лиги с Лигой чемпионов
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сравнил Кубок английской лиги и Лигу чемпионов.

"Лиге чемпионов придается слишком большое значение. Конечно же, это главный клубный турнир, но из него слишком просто вылететь. Мячу достаточно попасть в штангу, а затем, в зависимости от того, куда он отскочит, можно пройти в следующий раунд или вылететь. В Лиге чемпионов нужна удача.

В Кубке лиги мы играли с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а в финале встретились с "Манчестер Сити". Проще было бы дойти до финала Лиги чемпионов", – приводит слова Сарри Daily Mail.

Напомним, что в финале Кубка лиги "Челси" уступил "Манчестер Сити" в серии пенальти.

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