Сарри сравнил себя с Моуринью

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри в преддверии матча девятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" сравнил себя с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

"Жозе выиграл всё, он - особенный. Его результаты говорят сами за себя. На сегодняшний день Моуринью лучше меня. Я конечно буду прогрессировать, но прямо сейчас должен признать его превосходство" - приводит слова Сарри Goal.com.

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 14:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

55-летний Моуринью в течение тренерской карьеры выиграл 25 трофеев. Что касается, итальянского специалиста, то в его активе пока нет кубков.

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