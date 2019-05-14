Сарри стал первым тренером при Абрамовиче, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри стал первым тренером в эпоху Романа Абрамовича в клубе, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника академии лондонцев. Сообщает твиттер клуба.

18-летние воспитанники "Челси" Итан Ампаду и Каллум Хадсон-Одои выходили на поле в этом сезоне, однако их дебют пришелся на прошлый.

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 72 балла.

Сарри возглавляет лондонский клуб с лета 2018 года.

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