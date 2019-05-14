Сарри стал первым тренером при Абрамовиче, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника "Челси"

Теги челсимаурицио сарри

Сарри стал первым тренером при Абрамовиче, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри стал первым тренером в эпоху Романа Абрамовича в клубе, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника академии лондонцев. Сообщает твиттер клуба.

18-летние воспитанники "Челси" Итан Ампаду и Каллум Хадсон-Одои выходили на поле в этом сезоне, однако их дебют пришелся на прошлый.

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 72 балла.

Сарри возглавляет лондонский клуб с лета 2018 года.

Не пропустите:  Азар: "Для меня это один из лучших сезонов" | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры

СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов