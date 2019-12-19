Сарри стал рекордсменом Серии А

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри вписал своё имя в историю итальянского футбола.

Накануне в матче с "Сампдорией" 60-летний специалист одержал сотую победу в Серии А.

Сарри достиг этой отметки за 169 матчей. Это быстрее всех тренеров, дебютировавших в Кальчо после сезона 1994/95.

Действующий рулевой "старой синьоры" превзошёл таких именитых специалистов, как Карло Анчелотти (185), Роберто Манчини (197), Массимилиано Аллегри (203) и Альберто Дзаккерони (220).

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