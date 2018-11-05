Сарри стал вторым тренером в истории, не проигравшим в первых 11 матчах АПЛ

В рамках 11-го тура АПЛ "Челси" в лондонском дерби победил "Кристал Пэлас" со счётом 3:1.

Таким образом, как сообщает Opta, наставник "синих" Маурицио Сарри стал вторым тренером в истории, не проигравшим в первых 11 матчах Премьер-лиги.

Итальянский специалист повторил достижение Фрэнка Кларка, который в 1994 году с "Ноттингем Форест" также не знал поражений на протяжении 11 игр.

Что касается "Челси", то в текущем розыгрыше АПЛ команда взяла верх над "Хаддерсфилдом", "Арсеналом", "Ньюкаслом", "Борнмутом", "Кардиффом", "Саутгемптоном", "Бернли" и "Кристал Пэлас", а также сыграла вничью с "Вест Хэмом", "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Сарри не уверен, что "Челси" выдержит темп "Ман Сити". | http://soccernews.ru