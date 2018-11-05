Сарри стал вторым тренером в истории, не проигравшим в первых 11 матчах АПЛ

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Сарри стал вторым тренером в истории, не проигравшим в первых 11 матчах АПЛ

В рамках 11-го тура АПЛ "Челси" в лондонском дерби победил "Кристал Пэлас" со счётом 3:1.

Таким образом, как сообщает Opta, наставник "синих" Маурицио Сарри стал вторым тренером в истории, не проигравшим в первых 11 матчах Премьер-лиги.

Итальянский специалист повторил достижение Фрэнка Кларка, который в 1994 году с "Ноттингем Форест" также не знал поражений на протяжении 11 игр.

Что касается "Челси", то в текущем розыгрыше АПЛ команда взяла верх над "Хаддерсфилдом", "Арсеналом", "Ньюкаслом", "Борнмутом", "Кардиффом", "Саутгемптоном", "Бернли" и "Кристал Пэлас", а также сыграла вничью с "Вест Хэмом", "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Сарри не уверен, что "Челси" выдержит темп "Ман Сити". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 29
2 Челси 11 27
3 Ливерпуль 11 27
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 11 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 11 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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