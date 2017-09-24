Сарри: "Столь мощная реакция при счете 2:2 говорит о том, что "Наполи" по-настоящему верит в себя"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал матч против СПАЛ (3:2).

"СПАЛ провел хорошую игру, перекрыв все зоны в полузащите, но, к сожалению, нам пришлось играть на поле, которое недостойно серии А. И это уже не первый раз в сезоне. Учитывая наш стиль игры, это создает проблемы, потому что для контроля мяча нам приходится делать лишнее касание. Так или иначе, против команды, которая выложилась по полной, было трудно. Мы добились результата только после великолепной игры во втором тайме.

Гулям и Аллан сейчас находятся в отличной форме. Да и вся команда становится более целеустремленной, когда счет меняется не в нашу пользу. Столь мощная реакция при счете 2:2 говорит о том, что "Наполи" по-настоящему верит в себя" - приводит слова Сарри Football Italia.

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