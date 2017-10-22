Сарри: "Судя по игре "Интера", Спаллетти мог бы быть министром обороны"
Наставник "Наполи" Маурицио Сарри ответил на слова Спаллетти о том, что он мог бы стать министром экономики.
"Слова Спаллетти? Если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти, судя по сегодняшней встрече, был бы министром обороны" - приводит слова Сарри Football Italia.
Смотрите также обзор матча "Наполи" - "Интер". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|9
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|2
|Интер Милан
|9
|23
|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|8
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
|Дженоа
|9
|6
|15
|Удинезе
|9
|6
|16
|Кальяри
|9
|6
|17
|Хеллас Верона
|9
|6
|18
|Кротоне
|9
|6
|19
|СПАЛ
|9
|5
|20
|Беневенто
|9
|0