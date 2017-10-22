Сарри: "Судя по игре "Интера", Спаллетти мог бы быть министром обороны"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри ответил на слова Спаллетти о том, что он мог бы стать министром экономики.

"Слова Спаллетти? Если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти, судя по сегодняшней встрече, был бы министром обороны" - приводит слова Сарри Football Italia.

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