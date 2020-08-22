Сарри требует полной компенсации от "Ювентуса"

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Сарри требует полной компенсации от "Ювентуса"

Экс-тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри все еще находится на контракте с клубом.

По сведениям Football Italia, "старая синьора" предлагает итальянцу разорвать контракт по обоюдному согласию. Однако Сарри отвергает предложение клуба и настаивает на полной выплате компенсации.

Отметим, что соглашение Сарри с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что сумма компенсации должна составить 20 миллионов евро.

Напомним, что Сарри возглавил "Ювентус" летом 2019 года. Под его руководством клуб завоевал чемпионство, но вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов от "Лиона".

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