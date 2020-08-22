Сарри требует полной компенсации от "Ювентуса"
Экс-тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри все еще находится на контракте с клубом.
По сведениям Football Italia, "старая синьора" предлагает итальянцу разорвать контракт по обоюдному согласию. Однако Сарри отвергает предложение клуба и настаивает на полной выплате компенсации.
Отметим, что соглашение Сарри с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что сумма компенсации должна составить 20 миллионов евро.
Напомним, что Сарри возглавил "Ювентус" летом 2019 года. Под его руководством клуб завоевал чемпионство, но вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов от "Лиона".
Читайте также: Сарри: "Думаю, "Ювентус" проклят в Лиге Чемпионов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Десна" и "Александрия" добыли уверенные победы в матчах УПЛ
-
Сарри требует полной компенсации от "Ювентуса"
-
Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за вылет "Манчестер Сити" из ЛЧ от "Лиона"
-
"Реал" вышел в финал Юношеской Лиги УЕФА
-
Конте попросит руководство "Интера" усилить состав
-
Бикфалви сымитировал секс с сотрудником "Урала" после победы над "Краснодаром"
-
"Химки" готовы уволить Гунько с поста тренера команды
-
В борьбу за Месси включился еще один клуб
-
"Зенит" не испытал проблем в матче с "Тамбовом"
-
2
"Барселона" возобновила переговоры по Лаутаро Мартинесу
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Динамо" в матче РПЛ
-
2
Лукаку отказался от серебряной медали Лиги Европы
-
Тедеско может вернуться на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом"
-
"Бенфика" вышла в финал Юношеской Лиги УЕФА
-
Игрока "Севильи" Сусо пытались ограбить во время финала Лиги Европы
-
2
Месси разозлился из-за утечки информации о его встречи с Куманом
-
"Ахмат" вырвал победу над "Химками"
-
ЦСКА теряет Набабкина на длительный срок
-
"Милан" нацелился на молодого таланта "Бенфики"
-
РФС договорился о сотрудничестве с сетью пабов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17