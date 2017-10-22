Сарри: "У меня такое чувство, что наши футболисты больше переживают за Серию А"

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Сарри: "У меня такое чувство, что наши футболисты больше переживают за Серию А"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри считает, что его команда больше переживает за чемпионат, чем за Лигу Чемпионов.

"Честно говоря, по-моему, "Наполи" более мотивирован в Серии А, чем в Лиге Чемпионов. Сегодня мы играли целеустремленно все 95 минут, тогда как в Манчестере - 55. "Сити" - команда высочайшего технического и тактического уровня, но у меня такое чувство, что наши футболисты больше переживают за Серию А. Лига Чемпионов изматывает, но это прекрасный турнир, и мы должны приложить в нем максимум усилий. И мы будем выкладываться по полной, чего бы нам это ни стоило.

Думаю, проблема в подсознании. Если мы ощущаем себя более конкурентоспособными в Серии А, чем в Лиге чемпионов, то от этого трудно будет избавиться. В конце концов, у нас не так много шансов пройти в этом турнире далеко, но мы хотим показать отличную игру" - приводит слова Сарри Football Italia.

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