Сарри: "У нас все еще мало шансов на чемпионство"

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Сарри: "У нас все еще мало шансов на чемпионство"Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:0).

По словам наставника, его футболисты показали неидеальную игру. 

"Мы показали неидеальную игру. Нужно было взвинтить тем чуть раньше, чтобы быстрее оформить победу. Моменты у "Юве" возникали только за счет превосходства в физике. Мы контролировали ход игры. Наша победа - закономерный результат.

Я рад, что получилось победить. Но пока что ничего не изменилось - "Ювентус" все еще на первой строчке в таблице. У нас небольшой шанс на чемпионство", - сказал он.  | soccernews.ru

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