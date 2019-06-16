Сарри уступил лишь Моуринью по числу побед в "Челси" в дебютном сезоне

Бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри занял второе место в истории лондонского клуба по числу побед в дебютном сезоне.

Сарри одержал 39 побед во всех турнирах. Больше него в своем первом сезоне побеждал только Жозе Моуринью. Португалец в сезон-2004/05 добился 42 побед.

Напомним, что Сарри покинул "Челси" после года работы и возглавил "Ювентус". Преемником Сарри в "Челси", скорее всего, станет наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лампард.

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