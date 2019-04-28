Сарри: "Уверен, что в течение двух лет "Челси" приблизится к уровню "Манчестер Сити"

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Сарри: "Уверен, что в течение двух лет "Челси" приблизится к уровню "Манчестер Сити"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он не хочет уходить из лондонского клуба.

"Английский футбол не такой, как итальянский. Он не лучше и не хуже, а просто другой.

Премьер-лига – это прекрасный турнир. Я надеюсь остаться в "Челси". Уверен, что помогу команде прогрессировать. Перед началом сезона мы тренировались всего 2-3 недели, а в конца августа играли каждые три дня.

В "Наполи" я провел предсезонку с 60 тренировками для защитников. А здесь я провел всего 11-12 тренировок. Это большая разница. Уверен, что в течение двух лет "Челси" приблизится к уровню "Манчестер Сити", - приводит слова Сарри Goal.

Не пропустите: Сарри: "Пока этот сезон для "Челси" проходит хорошо". | http://soccernews.ru

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